Secondo le ultime indiscrezioni, l’S23 e l’S23+ includeranno entrambi uno snapper per selfie migliorato rispetto ai loro predecessori, che ovviamente non si troverà sotto nessuno degli schermi AMOLED dei tre membri della famiglia di fascia ultra alta. Un nuovo articolo GalaxyClub afferma di scoprire un fatto interessante sulle fotocamere posteriori dei due dispositivi non Ultra Galaxy S23 descritti sopra.

I “normali” Galaxy S23 e S23 Plus dovrebbero rimanere con un teleobiettivo da 10 MP dal suono molto familiare, dotato per il momento di una potente tecnologia di zoom ottico 3X. Naturalmente, è troppo presto per speculare sulla marca e sul modello del sensore, ma non saremmo sorpresi se Samsung utilizzasse la stessa fotocamera da 10 megapixel vista su S22 e S22+.

Galaxy S23 potrebbe essere annunciato presto

Se così non fosse, sono possibili alcuni miglioramenti evolutivi (per non parlare delle ottimizzazioni software e così via), ma quasi sicuramente non ci sono cambiamenti sostanziali in cantiere, almeno in questo settore. Non deve essere così terribile come sembra, soprattutto dopo che il Galaxy S22 e S22+ ha probabilmente e significativamente migliorato il teleobiettivo da 64 MP sul retro dell’S21 e S21+, che potrebbe fornire solo uno zoom ottico 1.1x e 3x “ibrido”.

Sfortunatamente, ci si aspetta che S23, S23+ e S23 Ultra mantengano tutti la fotocamera posteriore principale dei loro predecessori diretti, lasciando l’obiettivo ultra grandangolare come l’unico componente principale dell’intero sistema di imaging della famiglia con una (limitata) possibilità di ricevere un aggiornamento davvero notevole.

In linea di principio, i teleobiettivi segreti dell’S23 Ultra potrebbero ottenere una nuova grande tecnologia e fare notevoli salti di megapixel, ma sembra improbabile che riceveremo uno zoom ottico superiore a 10 + 10 MP e fino a 10x.