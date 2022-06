WindTre equipara la sua strategia commerciale con quella degli altri operatori. Nel corso di queste settimane il gestore arancione ha previsto una serie di rimodulazioni sui costi, con l’obiettivo di rendere i suoi servizi sempre più competitivi.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

In linea con quanto previsto anche da altri provider in Italia come TIM e Vodafone anche WindTre si muove verso la continuità dei consumi. In tal senso, il gestore arancione ha previsto una duplice modifica. La rimodulazione, che riguarda da vicino gli ex abbonati di 3 Italia in particolar modo, non prevede un aumento diretto sui costi delle tariffe, quanto un cambio delle condizioni.

I clienti di WindTre, in primo luogo, dovranno pagare 0,99 euro per l’attivazione in automatico di un ticket temporaneo dalla durata di un giorno con soglie senza limiti per chiamate, messaggi ed internet. Il ticket si attiva in caso di mancato credito residuo per procedere con il rinnovo automatico della propria ricaricabile. Il ticket è altresì rinnovabile per un secondo giorno.

Il blocco del traffico di WindTre partirà solo dal terzo giorno in seguito al rinnovo della tariffa di rifermento. Il credito a debito sarà recuperato dagli utenti di WindTre alla prima ricarica utile.

La seconda modifica per i clienti di WindTre riguarda la connessione internet. In caso di prematuro esaurimento della componente internet, gli utenti riceveranno un Giga extra per un costo una tantum di 0,99 euro. La soglia di un Giga extra sarà disponibile sino al naturale rinnovo della ricaricabile, dopodiché non sarà più attiva.