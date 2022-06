Coloro che continuano a utilizzare Hangouts di Google dopo che è stato annunciato che il programma sarebbe stato interrotto entro la fine dell’anno saranno costretti a dire finalmente addio. L’azienda ha annunciato lunedì che avrebbe avviato il processo di transizione degli utenti di Hangouts consumer a Chat prima che il servizio precedente venisse interrotto nel novembre 2022.

Se stai ancora utilizzando Hangouts su dispositivi mobile, a partire da oggi riceverai una richiesta di passaggio all’app Chat autonoma o all’esperienza Chat all’interno di Gmail. Questo messaggio verrà visualizzato solo se stai ancora utilizzando Hangouts su dispositivo mobile. Nella notifica, l’azienda afferma che ‘Hangouts è stato sostituito con Google Chat’.

Google Hangouts, gli utenti dicono addio al servizio

Il client web Hangouts continuerà ad essere accessibile fino a novembre e l’azienda ha assicurato ai clienti che avranno ‘almeno’ un mese di preavviso prima che la pagina web della piattaforma inizi a reindirizzare automaticamente gli utenti al sito web Chat. Se stai ancora utilizzando attivamente Hangouts, Google afferma che tutte le tue discussioni verranno spostate nella sua app più recente senza che tu debba eseguire alcuna azione aggiuntiva.

Dal momento che Google sta spostando costantemente gli utenti dal marchio Hangouts a favore dei suoi servizi di messaggistica più recenti ormai da tempo, non dovrebbe sorprendere che l’azienda abbia deciso di interrompere ufficialmente il supporto per la piattaforma. E nonostante non sia mai stato così popolare come altri programmi di messaggistica istantanea, Hangouts è riuscito ad attirare una base di utenti dedicata. Dunque, avrai anche poco tempo prima di passare a Google Chat ed abbandonare l’app che hai utilizzato fino ad ora.