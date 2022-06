Gli aumenti dei costi riguardano oramai tutti i settori della quotidianità. Molti italiani nel corso di queste settimane hanno sperimentato sulla loro pelle prezzi più alti per le forniture energetiche, i carburanti e le materie prime. Anche sul fronte della telefonia mobile sono previsti aumenti sui costi. Vodafone, tra gli altri operatori, ha deciso di aumentare i costi per la sua Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

La Special 50 Giga rappresenta la migliore iniziativa dedicata alla portabilità del numero da altro gestore. Molti clienti che in passato hanno attivato la Special 50 Giga ora dovranno pagare sino a 2 euro al mese in più per il rinnovo. Il costo della ricaricabile sale a 9,99 euro per i clienti che prima pagavano 7,99 euro al mese. Il prezzo sarà invece di 8,99 euro in caso di precedente costo pari a 6,99 euro.

Questa rimodulazione sui costi non si traduce in un cambiamento per le soglie di consumo. I clienti con questa tariffa avranno sempre chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per internet.

A pagare il piccolo extra per la Special 50 Giga di Vodafone saranno soltanto gli attuali clienti che hanno attiva questa ricaricabile. Una differenza c’è invece per i nuovi abbonati del gestore inglese, che invece potranno beneficiare di un costo bloccato nei primi sei mesi. Le nuove promozioni low cost non prevedono infatti rimodulazioni sulle soglie di consumo e sui costi nel semestre di apertura di un abbonamento. Questa garanzia è applicata a tutte le ricaricabili associate a nuove SIM.