Mark Gurman di Bloomberg è tornato con un’altra edizione della sua newsletter Power On e ha parlato dei device Apple che dovrebbero essere rilasciati tra l’autunno del 2022 e la prima metà del 2023. Secondo la fonte, verranno rilasciate quattro nuove versioni di iPhone 14, tre varianti di Apple Watch, Mac con CPU M2 e M3, iPad, AirPods Pro ridisegnati, un HomePod, una Apple TV aggiornata e il visore di realtà mista.

Il chip S7 dell’Apple Watch Series 7 dello scorso anno non è significativamente diverso dal chip S6 della versione precedente. Gurman ha lasciato intendere che il chip S8 che alimenterà Watch Series 8 non sarà più veloce dell’S7 perché avrà le stesse specifiche del chip precedente. Gurman conferma inoltre che la gamma di smartwatch di Apple per il 2022 conterrà tre modelli: Watch Series 8, un nuovo modello SE conveniente e un dispositivo robusto rivolto agli atleti.

Apple Watch SE arriverà presto

Secondo quanto riferito, il prossimo Watch SE avrà le stesse dimensioni dello schermo del modello 2020, il che significa che avrà un display da 1,78 pollici. Si dice che includa la nuova CPU S8, che dovrebbe renderlo molto più veloce del modello attuale, che è alimentato dall’S5.

L’Apple Watch Series 3 non è idoneo per la prossima versione del sistema operativo smartwatch di Apple, watchOS 9, che è stato introdotto all’inizio di questo mese all’Apple Worldwide Developers Conference del 2022, quindi sembra che questo modello sarà sospeso.

Secondo Gurman, l’attuale modello SE potrebbe essere relegato nella fascia di prezzo Watch Series 3. Secondo le fonti, l’orologio Explorer Edition di Apple avrà le stesse funzionalità del modello originale ma fornirà ulteriore resistenza agli urti e protezione.

La Watch Series 8 dovrebbe includere un sensore di temperatura corporea e una nuova modalità a basso consumo che gli consentirà di utilizzare varie app e funzionalità consumando meno batteria.