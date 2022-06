Due nuove funzionalità per iOS 16 sono molto attese dai possessori di iPhone. Uno consente loro di modificare un iMessage inviato anche se l’errore è stato rilevato dopo che il messaggio era già stato ricevuto dal destinatario. I messaggi completi possono anche non essere inviati, facendoli sparire dalla posta in arrivo di iMessage del destinatario. È quasi come se le cose non fossero mai successe.

Secondo 9to5Mac, le modifiche non hanno alcun effetto sui dispositivi iPhone che eseguono versioni precedenti del software, come iOS 15. Ciò è cambiato con il rilascio della versione beta di iOS 16.2 mercoledì. Secondo The Verge, se qualcuno che ha installato il secondo aggiornamento beta di iOS 16 sul suo iPhone tenta di modificare un iMessage su una versione precedente del software, il messaggio modificato apparirà come un secondo testo preceduto dalle parole “Modificato ”

iOS 16, la seconda beta è disponibile

Coloro che hanno già caricato la versione beta di iOS 16 sui propri dispositivi Apple possono modificare e annullare l’invio di iMessage premendo a lungo un messaggio nell’app. Queste opzioni, tuttavia, sono disponibili solo per 15 minuti dopo l’invio del messaggio. Allo scadere del tempo, non sarai più in grado di modificare o eliminare il messaggio.

La prima beta pubblica di iOS 16 è prevista a luglio, con la versione stabile finale del sistema operativo in arrivo in autunno. Alcuni destinatari di iMessage potrebbero trovarsi sul lato ricevente di diversi messaggi. Ricorda che la possibilità di annullare l’invio e modificare i messaggi sarà disponibile solo per le conversazioni da iPhone a iPhone. Queste nuove funzionalità non sono più disponibili per i membri di un gruppo iMessage se è coinvolto un telefono Android.

Quando tutte le parti che utilizzano questa funzione eseguono iOS 16, il messaggio originale inviato con un errore verrà sostituito con una versione modificata e corretta del messaggio.