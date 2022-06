I primi rendering di Nova 10 Pro sono trapelati ieri dall’importante leaker OnLeaks. Huawei ha rivelato oggi che lo smartphone sarà presentato il 4 luglio. Allo stesso tempo, numerose fonti hanno rivelato ulteriori immagini del Nova 10 Pro.

Huawei Nova 10 Pro, come visto, ha un display OLED da 6,7 ​​pollici con bordi curvi nella parte anteriore. Molto probabilmente offrirà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il Nova 10 Pro, come il Nova 9 Pro dell’anno scorso, ha un ritaglio a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra per le doppie fotocamere frontali. Secondo la dicitura tradotta automaticamente sul post Weibo di Digital Chat Station, Nova 10 Pro ha una ‘fotocamera frontale a doppia messa a fuoco da 60 megapixel’. Inoltre, lo schermo sembra includere uno scanner di impronte digitali.

Huawei Nova 10 è in arrivo

Il Nova 10 Pro ha un’unità a tripla fotocamera verticale sul retro. La versione argento dell’articolo include accenti dorati. È dotato di un sensore della fotocamera principale RYYB da 50 megapixel. Le configurazioni aggiuntive delle due fotocamere posteriori sono sconosciute.

Il Nova 10 Pro sarà alimentato da un chipset Snapdragon che non supporta il 5G. Molto probabilmente il dispositivo supporterà la ricarica a 100 W. Le altre specifiche dello smartphone devono ancora essere confermate. Oltre alla variante argento suggerita, Nova 10 Pro dovrebbe essere disponibile in una forma blu scuro.

L’autorità cinese 3C ha certificato due smartphone Huawei, i codici modello NCO-AL00 e GLA-AL00, all’inizio di questo mese. Secondo gli elenchi 3C, questi dispositivi potrebbero essere dotati rispettivamente di un caricabatterie da 66 W e 100 W. Si pensa che il modello NCO-AL00 sia lo standard Nova 10, mentre si pensa che la varietà GLA-AL00 sia la versione Pro. Anche se la società ha solo dichiarato che il modello Pro esiste, è probabile che il modello vanilla venga ufficializzato il 4 luglio.