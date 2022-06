Un nuovo aggiornamento dovrebbe rendere più facile che mai l’accesso ad alcuni degli strumenti online più popolari per Microsoft Edge. L’azienda ha dichiarato che sta lavorando a un aggiornamento del browser che fornirebbe agli utenti un facile accesso ai loro strumenti preferiti direttamente nella barra laterale di Microsoft Edge.

Non dovrai più cercare strumenti come Calcolatrice, Test della velocità di Internet e Convertitore di unità quando ne hai bisogno. L’elemento dell’aggiornamento sulla roadmap di Microsoft 365 non fornisce molte informazioni su come funzionerà l’aggiornamento o anche su come apparirà, quindi dovremo attendere ulteriori informazioni.

Microsoft Edge ha rilasciato l’ultimo aggiornamento

Tuttavia, Microsoft ha dichiarato che un’ampia disponibilità sarà disponibile entro agosto 2022, quindi potremmo non dover aspettare troppo a lungo. Secondo l’azienda, l’aggiornamento sarà inizialmente disponibile solo per gli utenti web, ma una versione mobile dovrebbe essere pronta a breve. Questo è l’ultimo di una lunga serie di miglioramenti di Edge poiché Microsoft si impegna a mantenere il browser rilevante per i consumatori di tutto il mondo.

Ciò include una funzionalità recente che consente agli utenti di sospendere l’esecuzione di tutte le estensioni su determinati siti Web con un solo clic, fornendo loro un maggiore controllo sulle estensioni in esecuzione su siti Web non sicuri o sensibili.

Microsoft ha recentemente modificato i menu contestuali che vengono visualizzati quando un utente fa clic con il pulsante destro del mouse in un punto di una finestra, in risposta alle preoccupazioni dei clienti sul fatto che fossero troppo ampi e pieni di un ampio elenco di alternative che non erano realmente utili. Secondo i dati di Statcounter, Microsoft Edge ha perso o non è riuscito a guadagnare quote di mercato in quattro degli ultimi sei mesi.