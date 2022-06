L’operatore WindTre ha recentemente deciso di avviare una nuova campagna promozionale winback, proponendo ad alcuni ex clienti, l’offerta denominata Go 100 Top+.

WindTre invia offerte personalizzate winback diverse per alcuni ex clienti. Oltre la versione WindTre Go 100 Top+ a 5,99 euro al mese, sono presenti anche le versioni Go 100 Fire+ a 6,99 euro al mese, Go 100 Star+ a 7,99 euro al mese, Go 100 Flash+ a 8,99 euro al mese o Go 100 Special+ 9,99 euro al mese. Scopriamo insieme cosa propone la Go Top +.

WindTre ripropone la Go Top + in versione winback

WindTre GO 100 Top+ prevede ogni mese un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 5,99 euro al mese. Le offerte winback sono dedicate e attivabili dagli ex clienti WindTre che hanno ricevuto comunicazione via SMS.

Se il “nuovo” potenziale cliente WindTre accetta deve acquistare una nuova SIM ricaricabile WindTre e richiedere contestualmente la portabilità del numero mobile che è stato selezionato, entro la data di scadenza indicata nel messaggio. Le date di scadenza delle offerte winback sono personalizzate. Il costo di attivazione WindTre GO 100 Top+ è gratuito. Il costo della nuova SIM ricaricabile è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

Le offerte WindTre Go sono compatibili con gli optional ricaricabili. Questa versione Go non è compatibile con l’offerta convergente di rete fissa Super Fibra e con il servizio di rateizzazione standard Telefono Incluso. Per scoprire tutte le altre offerte attualmente disponibili vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.