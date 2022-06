Le offerte del volantino Bennet propongono prezzi a livelli praticamente mai visti, quasi gratis del resto, con accessibilità garantita in ogni singolo negozio in Italia, e la possibilità di godere degli ottimi sconti recandosi personalmente presso gli stessi sul territorio.

Il rapporto qualità/prezzo è sempre favorevole, poiché a tutti gli effetti è possibile pensare di acquistare senza limiti o vincoli particolari. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand (solo per la telefonia mobile), in modo da avere la possibilità di godere di aggiornamenti assolutamente tempestivi.

Bennet: questi sono gli sconti

A sorpresa all’interno del volantino Bennet gli utenti hanno la possibilità di scoprire alcune ottime offerte speciali, che racchiudono i prezzi più bassi del periodo, come ad esempio la presenza di un bellissimo Apple iPhone 13, acquistabile con un esborso finale non superiore ai 699 euro necessari per la variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno pensare di acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, potranno anche fare affidamento su Galaxy A12 e Galaxy A32, entrambi proposti ad un prezzo non superiore ai 199 euro, ma anche un bellissimo Galaxy S20 FE, disponibile all’acquisto a soli 299 euro. Il volantino è questo e molto altro ancora, se volete conoscerlo da vicino, approfondendo tutti i migliori prezzi attualmente in circolazione, non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale dell’azienda stessa, scoprirete i singoli prezzi pensati per voi.