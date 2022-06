WhatsApp aveva la reputazione di essere lento nell’introdurre nuove funzionalità. Tuttavia, il social media sembra prendere velocità ora. Per mettere le cose in prospettiva, la società ha annunciato aggiunte a lungo richieste e cambiamenti significativi in ​​meno di un anno. L’azienda ha recentemente introdotto “Communities” come un grande centro per la gestione dei gruppi e ha lanciato la compatibilità multi-dispositivo. Ci saranno anche nuove funzionalità per le chat e la trasmissione di file. Oggi, l’azienda compie un passo cruciale per rendere l’app più attraente per i consumatori che apprezzano la privacy.

WhatsApp ha iniziato a sviluppare una nuova impostazione della privacy all’inizio di quest’anno. Consente agli utenti di nascondere le immagini del profilo, le ultime informazioni visualizzate e le informazioni di determinate persone nell’elenco dei contatti. Naturalmente, poiché era una “funzione beta”, non era disponibile per tutti. Oggi, tuttavia, l’azienda ha annunciato il lancio globale formale per smartphone Android e iOS.

WhatsApp sta migliorando la sua privacy

In precedenza c’erano tre scelte sulla privacy per le immagini del profilo, l’ultima vista e le informazioni. Ora c’è una quarta opzione che dice “I miei contatti tranne…” Sorprendentemente, questa funzione è presente da tempo nelle impostazioni di Privacy dello stato.

Come di consueto, la funzionalità aderisce alla “logica WhatsApp”, che afferma che “se non consenti alle persone di accedere alle tue informazioni, non puoi nemmeno vedere le loro informazioni”. Ricorda che se limiti l’accesso di qualcuno alle tue informazioni sull’immagine del profilo, l’ultima vista e le informazioni su una persona, i dati di questa persona saranno nascosti anche a te.

Sorprendentemente, la società sta introducendo anche alcune opzioni di chiamata di gruppo. Consente agli utenti di disattivare l’audio degli altri durante una chiamata di gruppo e allo stesso tempo di inviare messaggi a determinate persone. Quando qualcuno si unisce a una chiamata di gruppo fuori schermo, verrà visualizzato un banner.