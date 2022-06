Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato oggi il debutto del “Meta Avatars Store”, un negozio di abbigliamento firmato digitale. Durante un Instagram Live con Eva Chen, vicepresidente delle partnership di moda di Instagram, Zuckerberg ha annunciato formalmente il nuovo negozio digitale.

Non è chiaro quante persone pagheranno per vestire i propri avatar con abiti firmati, ma Zuckerberg vede le nuove opzioni di abbigliamento alla moda come un mezzo per consentire agli utenti di esprimersi attraverso i propri avatar.

Meta aprirà il negozio per Facebook e Instagram

Il nuovo negozio virtuale, che sarà disponibile su Facebook, Instagram e Messenger, consentirà agli utenti di acquistare abbigliamento digitale per i propri avatar. Il negozio aprirà la prossima settimana, offrendo inizialmente abiti digitali di Balenciaga, Prada e Thom Browne. Meta non ha rivelato alcun dettaglio sui prezzi per questi vestiti digitali. Vale la pena ricordare che le opzioni di abbigliamento Meta avatar gratuite saranno ancora disponibili.

Meta, secondo Zuckerberg, vuole diventare un mercato aperto in cui gli sviluppatori possono creare e vendere abbigliamento. In una dichiarazione, Zuckerberg ha dichiarato: “Stiamo introducendo il nostro Avatars Store su Facebook, Instagram e Messenger in modo che tu possa acquistare abiti digitali per progettare il tuo avatar”. “Le materie prime digitali saranno un motore significativo dell’economia creativa e un modo importante per esprimersi nel metaverso”. Sono lieto di aggiungere ulteriori attività e di portare questo in VR il prima possibile”.

Il Meta Avatars Store sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, Thailandia e Messico a partire dalla prossima settimana. L’azienda intende offrire nuovi marchi al negozio nel prossimo futuro.

L’annuncio di oggi arriva dopo che Meta ha lavorato per migliorare i suoi avatar come parte del suo continuo investimento nel metaverso. All’inizio di quest’anno, Meta ha introdotto gli avatar 3D su Instagram e ha aggiornato gli avatar per Facebook e Messenger. Gli avatar ora hanno più espressioni, volti, tonalità della pelle e dispositivi di accessibilità grazie all’aggiornamento. Gli utenti possono ora utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme Meta, inclusa la realtà virtuale, secondo l’azienda.