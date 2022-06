Una campagna promozionale dal retrogusto davvero unico attende gli utenti nei vari negozi sul territorio di casa MediaWorld, spendere poco è molto più semplice del previsto, data la possibilità aggiuntiva di affidarsi al sito ufficiale, ed avere ugualmente la certezza di risparmiare al massimo.

L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione, potrebbe essere necessario aggiungere un piccolo contributo per essere sicuri di ricevere la merce presso il domicilio. Le condizioni di vendita restano pressoché invariate, in questo modo sarà facilissimo pensare di risparmiare.

MediaWorld: queste sono le nuove offerte

Le offerte all’80% disponibili da Mediaworld vanno a toccare un numero sempre crescente di prodotti in promozione, poiché comunque gli utenti possono pensare di acquistare uno smartphone top di gamma, riuscendo ugualmente a risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Ad esempio, il migliore smartphone della serie Apple, quale è l’iPhone 13, può essere aggiunto al carrello con un esborso finale di soli 929 euro.

Volendo invece cercare di spendere meno, sempre restando nella fascia altissima della telefonia mobile, la scelta potrebbe ricadere tra Apple iPhone 11 a 529 euro, passando anche per il bellissimo Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale non va oltre i 599 euro.

Tutti questi prodotti possono essere comodamente acquistati dal divano di casa propria o in un qualsiasi negozio in Italia, se volete essere aggiornati in merito ad ogni singola offerta del volantino Mediaworld, non dovete fare altro che collegarvi qui.