Con l’arrivo dell’estate e della bella stagione, l’operatore telefonico Iliad ha deciso di sorprendere la concorrenza, proponendo una nuova offerta Flash. In particolare, si tratta dell’offerta denominata Iliad Flash 100 che, per l’appunto, offre ogni mese 100 GB di memoria RAM.

Iliad sorprende tutti con la nuova offerta Iliad Flash 100 con 100 GB di traffico dati

In questi l’operatore telefonico francese ha deciso di stupire proponendo una nuova offerta Flash. Come già accennato, si tratta dell’offerta mobile Iliad Flash 100 ed è attivabile sia dai nuovi clienti sia da chi è già cliente Iliad.

L’offerta in questione offre ogni mese ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G ma non solo. Sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti, 6 GB di traffico dati per il roaming nell’UE e minuti senza limiti verso 60 paesi stranieri. Nell’offerta sono anche inclusi i servizi richiami, Hotspot, No scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica e la Portabilità del numero.

Il costo per usufruire di Iliad Flash 100 è di soli 7,99 euro al mese, a differenza della precedente offerta simile a questa che aveva invece un costo di 9,99 euro al mese. In ogni caso, è però previsto un costo di 9,99 euro per la scheda SIM. Per attivare l’offerta basterà recarsi sul sito ufficiale dell’operatore oppure presso uno dei punti vendita Iliad.

Vi ricordiamo che l’operatore telefonico Iliad ha anche prorogato l’offerta mobile Ilad Dati 300. Quest’ultima include 300 GB di traffico dati ogni mese a 13,99 euro e sarà attivabile fino al prossimo 12 luglio 2022.