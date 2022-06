Una nuova impostazione in Google Messaggi potrebbe presto consentire agli utenti di modificare i movimenti di scorrimento per archiviare o eliminare i messaggi. Gli utenti potranno disattivare i movimenti di scorrimento se lo desiderano. Questa funzionalità è paragonabile a quella attualmente esistente nell’app Gmail. Un futuro aggiornamento di Google Texts consentirà quasi sicuramente agli utenti di personalizzare ulteriormente il modo in cui il programma gestisce i messaggi.

In particolare, consentirà agli utenti di modificare il funzionamento delle azioni di scorrimento nell’app. Attualmente, gli utenti di Google Messaggi possono archiviare un messaggio scorrendolo verso sinistra o verso destra dalla Posta in arrivo. Per ora è un’esperienza alquanto limitata, ma 9to5Google ha identificato una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di personalizzare ciò che accade quando scorrono da entrambi i lati.

Google Messaggi potrebbe essere presto aggiornato

9to5 ha notato una nuova impostazione “Azioni di scorrimento” durante l’analisi dell’APK. In base alla descrizione, gli utenti possono archiviare o eliminare una comunicazione scorrendo verso sinistra o verso destra dalla posta in arrivo. Gli utenti possono anche disabilitare l’azione di scorrimento.

Se sembra familiare, è perché Gmail fornisce una funzione simile. Sebbene Google Messaggi sembri avere solo tre opzioni, Gmail consente agli utenti di contrassegnare un messaggio come letto o non letto, spostarlo in una cartella diversa e posticipare le notifiche.

Sebbene non tutte le funzioni di Gmail funzionino necessariamente con Google Messaggi, sarebbe bello vedere alcune delle altre opzioni trasferite all’app di messaggistica. Tuttavia, è fantastico che Google ora consenta una maggiore personalizzazione degli utenti in Messaggi.

Molti utenti hanno ricevuto quest’anno un’interfaccia utente di Messaggi aggiornata con un menu della barra laterale. Sebbene sia semplice aprire il menu toccando l’icona nell’angolo in alto a sinistra, alcuni utenti potrebbero preferire scorrere dal lato sinistro del display. Non si sa quando saranno disponibili le nuove funzioni di swipe, ma 9to5 pensa che potrebbero arrivare sui telefoni Android nelle prossime settimane o mesi.