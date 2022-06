Microsoft ha annunciato un aumento del suo pacchetto di abbonamento software, che dovrebbe aiutare i consumatori a proteggere meglio i loro vari dispositivi dalle minacce informatiche. Secondo un nuovo post sul blog, i clienti di Microsoft365 avranno ora accesso a Microsoft Defender for Individuals, che è caratterizzato come “un nuovo programma di sicurezza progettato per mantenere le persone e le famiglie più al sicuro online”.

L’app consente agli utenti di salvaguardare e monitorare tutti i propri dispositivi – macOS, iOS, Android e Windows – da un’unica dashboard unificata. Fornisce inoltre consigli e suggerimenti per aiutare gli utenti a migliorare ulteriormente la propria sicurezza. Secondo Microsoft, l’obiettivo del nuovo servizio è ridurre le complicazioni derivanti dall’utilizzo di diversi prodotti di sicurezza su più dispositivi e sistemi operativi.

Microsoft 365, gli abbonati avranno accesso al nuovo servizio

Ad esempio, qualcuno potrebbe utilizzare un servizio di protezione antivirus e ransomware sul proprio PC Windows ma uno separato sul proprio iPhone e un altro ancora sul proprio tablet Android per proteggersi dagli stessi tipi di aggressioni. Tuttavia, Microsoft afferma che questo approccio disgiunto sta causando lacune nella sicurezza rendendo impossibile una supervisione completa.

“Le persone si rivolgono spesso a diversi strumenti di sicurezza, con monitoraggio distribuito della sicurezza e gestione dei dispositivi, per mantenere segreti i propri dati e i propri dispositivi”. “Combinando la tecnologia esistente in modi nuovi, dobbiamo evolvere le nostre soluzioni di sicurezza per soddisfare le esigenze individuali dei nostri clienti a casa e al lavoro”.

Mentre alcuni clienti si affidano solo ai prodotti di sicurezza Microsoft, Microsoft riconosce che molti altri scelgono di utilizzare servizi di aziende come Norton e McAfee. Di conseguenza, Microsoft ha integrato il supporto di prodotti di terze parti nel pannello Microsoft Defender for Individuals.