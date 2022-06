Lo sconto IVA reso disponibile da Trony nel periodo corrente, rappresenta una delle campagne promozionali più richieste e desiderate dai consumatori nazionali, data infatti la possibilità di accedere a sconti incredibili, ad un prezzo finale non particolarmente elevato.

Il risparmio è importante e sopratutto alla portata di tutti, poiché gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono commercializzati alle solite condizioni, ed è anche possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, al solo superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Trony: le nuove offerte e tantissimi sconti speciali

La campagna promozionale premia un meccanismo molto diffuso ed amato dal pubblico, ovvero la possibilità di godere uno sconto fisso prestabilito, indipendentemente dalla fascia di prezzo o dalla categoria merceologica scelta. La riduzione viene applicata nell’immediato, ovvero nell’esatto istante di emissione dello scontrino, e corrisponde al 18,03% del prezzo originario di listino di ogni prodotto aggiunto al carrello.

La riduzione non corrisponde al 22%, ovvero i punti percentuali dell’IVA, per il semplice fatto che la sua applicazione non è influente con gli stessi punti sul prezzo finale di listino. In altre parole, quando viene applicata, la cifra è decisamente più bassa, di conseguenza scorporandola si avrà un’incidenza più bassa di quanto avremmo sperato.

Non c’è trucco, non c’è inganno, i conti di Trony sono corretti e rispecchiano alla perfezione la realtà. Se volete comunque approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi che potete collegarvi al sito ufficiale.