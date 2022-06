Ci sono alcuni smartphone sul mercato che alcune persone considerano “rilasci inutili”. Queste versioni insignificanti sono comuni nei segmenti di fascia media e budget. Il Galaxy S21 FE è stato considerato un’introduzione inutile da alcuni. Il Samsung Galaxy S20 FE è stato un prodotto di grande successo, tuttavia, a causa di numerose difficoltà di produzione, Samsung ha ritardato molto il lancio dell’S21 FE. Il device è stato rilasciato a gennaio, un mese prima della serie Galaxy S22. Nonostante ciò, l’azienda sembra lavorare su uno smartphone molto più dubbio: un modello Galaxy S21 FE 4G con un chipset davvero obsoleto.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 888 alimenta il Samsung Galaxy S21 FE, che sia necessario o meno. Tuttavia, è in preparazione un presunto Samsung Galaxy S21 FE 4G e potrebbe includere un processore Qualcomm Snapdragon 720G obsoleto. Questo chipset è apparso per la prima volta sugli smartphone nel 2022 e può ancora essere trovato nei telefoni più vecchi come Redmi Note 9 Pro e Realme 7 Pro.

Galaxy S21 FE 4G sta per essere rilasciato

Il Galaxy S20 FE include un modello 4G ed è possibile che Samsung si aspetti anche il Galaxy S21 FE. Non sappiamo se questo chipset aiuterà lo smartphone a vendere bene nel 2022. Indipendentemente da ciò, l’azienda potrebbe tentare di venderlo con lo schermo AMOLED, il design e le funzionalità della fotocamera.

Galaxy Club ha scoperto l’ultimo modello, che porta il numero di modello SM-G990B2. Il numero di modello dello smartphone 5G originale è SM-G990B. Bluetooth SIG ha convalidato il B2 con Bluetooth 5.2 a bordo. Migliora le capacità Bluetooth 5.0 del modello 5G. L’articolo è già stato messo in vendita da negozi in Europa, il che significa che la sua disponibilità è vicina.