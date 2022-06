Questa settimana, Samsung sta aggiornando uno dei suoi dispositivi di punta più recenti, il Note 20, con una patch software che è sia piccola che significativa. Anche se il device di fascia alta ha già ottenuto Android 12 che gli era stato promesso, ciò non implica che gli aggiornamenti di sicurezza mensili che riceve non siano vantaggiosi da avere.

La maggior parte delle volte, questi aggiornamenti di sicurezza mensili non presentano nient’altro che correzioni di sicurezza e piccoli miglioramenti all’affidabilità del sistema. D’altra parte, la versione più recente include alcune funzionalità extra oltre alla tariffa standard.

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i suoi Note

Il fatto che si tratti di un aggiornamento molto significativo è ulteriormente evidenziato dal fatto che ha una dimensione di 1 gigabyte. Siamo fortunati a possedere anche un log delle modifiche, che convalida la stragrande maggioranza delle modifiche che sono state incorporate nella patch. Oltre alla patch di sicurezza non sorprendente che è stata rilasciata a giugno 2022, l’aggiornamento include anche aggiornamenti al funzionamento della fotocamera.

Inoltre, Samsung afferma che anche la capacità di Ritratto notturno del telefono è stata migliorata, il che, in teoria, dovrebbe tradursi in foto di ritratti migliorate anche quando c’è una quantità limitata di luce disponibile. L’ultima cosa che viene menzionata nel changelog è qualcosa che sembra essere sempre in cima a ogni elenco di modifiche: “la stabilità generale del tuo dispositivo è stata migliorata”.

Non c’è dubbio che tutti riceveranno questi miglioramenti della fotocamera nei prossimi giorni, quindi tieni gli occhi aperti per un nuovo aggiornamento. Per il momento, l’aggiornamento è disponibile per le versioni sbloccate di Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra negli Stati Uniti. Tuttavia, non c’è dubbio che tutti riceveranno questi miglioramenti della fotocamera nei prossimi giorni.