Anche se Android 13 è probabilmente nella mente di tutti in questo momento, c’è ancora un numero enorme di telefoni che non sono ancora stati aggiornati ad Android 12. L’aggiornamento del sistema basato su Android 12 si è gradualmente fatto strada tra i consumatori OnePlus quando la società ha rilasciato l’edizione iniziale di OxygenOS 12 per OnePlus Nord 2 all’inizio di giugno.

Se si trattasse di una grande azienda come Samsung, potrebbe avere senso che il significativo aggiornamento a livello di sistema venga rilasciato contemporaneamente alla patch di sicurezza del mese successivo. Tuttavia, i possessori di smartphone Nord 2 stanno lamentando alcuni fastidi in seguito al rilascio della patch più recente per i loro dispositivi, che si basa su OxygenOS 11.

OnePlus Nord 2, gli utenti chiedono un aggiornamento più recente

Secondo l’annuncio fatto sul forum di supporto, l’aggiornamento di giugno per OnePlus Nord 2 è stato lanciato questa settimana sia in India che in Europa. L’azienda afferma di aver preso questa decisione perché voleva fornire “un’esperienza utente più affidabile per coloro che sono ancora su OxygenOS 11”, evidenziando il fatto che l’aggiornamento alla versione 12 è ancora in fase di rilascio. Sembrerebbe che i membri della community di utenti di OnePlus non stiano rispondendo particolarmente bene a questa notizia.

Un certo numero di utenti del forum ha risposto chiedendo di sapere quando avrebbero potuto aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti di OS 12 che stavano aspettando. I membri della community hanno sottolineato che, anche se stanno aspettando un beta test della prossima OxygenOS 13, devono comunque accontentarsi di una versione precedente del sistema operativo. Il team operativo di OnePlus non ha ancora fornito una risposta a questi problemi in un forum pubblico.