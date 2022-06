L’operatore WindTre ha appena lanciato una nuova promozione dedicata alla propria offerta di rete fissa Super Fibra. Questa offerta infatti, grazie allo sconto Limited Edition sarà attivabile ad un prezzo scontato dai clienti che vogliono solo la linea fissa.

La promozione è già disponibile nei negozi WindTre a partire da ieri, mercoledì 15 Giugno 2022, salvo eventuali cambiamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre ha lanciato la Super Fibra Limited Edition

La promozione prevede la possibilità di attivare la sola offerta WindTre Super Fibra, senza abbinare la convergenza fisso mobile, al prezzo promozionale di 24,99 euro al mese invece del costo standard di 26,99 euro al mese. Il rivenditore avrà a disposizione il codice promozionale “24SUMMER”, grazie al quale verrà applicato il prezzo scontato di 24,99 euro al mese.

Si tratta di una promo Limited Edition simile a quella lanciata più o meno nello stesso periodo lo scorso anno, ma in questo caso lo sconto è valido soltanto per attivazioni con tecnologie FTTC e Fibra FTTH e solo per i nuovi clienti consumer. La promozione per avere WINDTRE Super Fibra Limited Edition a 24,99 euro al mese sarà valida fino al 30 Giugno 2022, salvo cambiamenti.

L’offerta di base comprende internet illimitato in Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gbps, chiamate a consumo, modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi e Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.