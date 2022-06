Hekka è un nuovo store online all’interno del quale è possibile trovare un numero crescente di prodotti di tecnologia, a prezzi sempre più bassi e convenienti. Il nome prende ispirazione da Heka, il Dio Egiziano della Magia, un’azienda molto recente, fondata ad Ottobre 2021 da Asia Innovations Group, ma come detto in fortissima crescita.

La maggior parte dei prodotti sono spediti direttamente dai magazzini in Europa, che richiedono il superamento di un determinato limite per la spedizione gratuita, senza però portare l’utente a temere l’eventuale pagamento delle tasse doganali, proprio perché partono dall’Unione Europea. Il pagamento può essere completato sia tramite carta di credito che PayPal, per una maggiore sicurezza all’insorgere di problemi di vario tipo.

Ma quali sono i migliori prodotti in offerta? grazie alla nostra partnership con Hekka, abbiamo possibilità di regalarvi una serie di codici gratis, fatene assolutamente buon uso.

Hekka: ecco i codici sconto gratis