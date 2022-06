Verso la fine del mese scorso il produttore cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina la sua nuova smart band. Si tratta della nuova Xiaomi Band 7 e sappiamo già che quest’ultima arriverà fra non molto anche in Europa. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso in rete il presunto prezzo di vendita ufficiale.

Xiaomi Band 7 sta per arrivare in Europa: ecco svelato il possibile prezzo

Dopo essere stata annunciata ufficialmente in Cina assieme al nuovo Redmi Note 11T Pro, la nuova smart band di Xiaomi si appresta a raggiungere ufficialmente anche il mercato europeo. Come già accennato, in queste ore sono emerse informazioni piuttosto importanti riguardanti il possibile prezzo di vendita.

In particolare, ha svelare i dettagli è stato il leaker SnoopyTech, il quale ha poi pubblicato in rete anche alcune immagini teaser ufficiali. Secondo quanto riportato da quest’ultimo, il prezzo per il mercato europeo della nuova Xiaomi Band 7 si aggirerà fra i 50 e i 60 euro.

Un prezzo quindi più o meno in linea con quello del modello dello scorso anno. La scorsa Xiaomi Band 6, infatti, era stata distribuita ufficialmente in Italia ad un prezzo di 49 euro. Secondo il leaker, il debutto ufficiale per il mercato europeo dovrebbe avvenire a breve. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli fino al debutto.

Vi ricordiamo che la nuova smart band di Xiaomi dispone di un display AMOLED con una diagonale da 1.62 pollici con vetro protettivo 2.5D con always on display e dispone di svariati sensori per monitorare le varie attività sportive e per monitorare alcuni parametri (battito cardiaco, SpO2, ecc).