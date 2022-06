Lo scorso mese, Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina la nuovissima Xiaomi Band 7. Il produttore cinese ha lanciato la nuova generazione di fitness tracker in esclusiva temporale per il mercato domestico.

Questo significa che per i primi mesi, la smart band è acquistabile esclusivamente in Cina. Tuttavia, in queste ore sono trapelate alcune informazioni che lasciano ben sperare per il debutto globale.

Il debutto in Europa è atteso a breve, come conferma il leaker SnoopyTech. Inoltre, sono emersi i prossibili prezzi di Xiaomi Band 7. Il device avrà un costo compreso tra 50 e 60 euro, con un incremento di prezzo significativo rispetto alla precedente generazione. Infatti, la versione dello scorso anno aveva un prezzo di lancio di 45,99 euro.

Xiaomi Band 7 è pronto a debuttare anche in Europa ma i prezzi saranno più alti di quelli della precedente generazione

Ricordiamo che la versione europea di Xiaomi Band 7 sarà pressoché identica a quella internazionale. Il device è caratterizzato da un display AMOLED da 1.62 pollici dotato di una risoluzione da 192 x 490 pixel. Il pannello ha un valore di 326 PPI e una luminosità massima di 500 nits per una ottima leggibilità all’aperto.

Grazie alla funzionalità Always-On Display sarà possibile personalizzare l’interfaccia da mostrare quando il device non è in uso. Il sistema di rilevazione automatico dello sport si affida all’assistente Xiaomi AI che è in grado di riconoscere fino a 120 sport diversi.

Dal punto di vista del design, Xiaomi Band 7 condivide molti aspetti con il predecessore. Il peso di appena 13.5 grammi lo rende facile da indossare tutto il giorno e anche la notte. Non manca tutta la sensoristica per la registrazione del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e del livello di ossigeno nel sangue.

La batteria da 180mAh garantisce una autonomia di 15 giorni con una singola ricarica. In caso di utilizzo intenso con numerosi allenamenti e tutti i sensori accesi, l’azienda dichiara fino a 9 giorni di autonomia.