Microsoft ha iniziato a condurre i beta test per le nuove schede di Esplora file che saranno incluse in Windows 11. Sembra che la funzionalità delle schede per Esplora file sia molto vicina a essere resa disponibile a tutti gli utenti che eseguono Windows 11 e viene attualmente inviata a Windows Insider nel canale beta.

La funzionalità delle schede è stata aggiornata con un nuovo aspetto che semplifica notevolmente la navigazione rapida nelle cartelle o l’individuazione dei file preferiti. Il design modernizzato di Esplora file incorpora le schede, che consentono agli utenti di attraversare diverse directory all’interno di un’unica finestra, nonché la flessibilità di riorganizzare in modo flessibile le posizioni delle schede.

Windows 11, il prossimo aggiornamento è vicino

Quando Microsoft ha sperimentato per la prima volta le schede nelle applicazioni Windows 10 circa quattro anni fa, la funzionalità è stata chiamata Set. Ciò conteneva il supporto per le schede all’interno di Esplora file, ma alla fine Microsoft ha deciso di abbandonare il progetto, quindi la funzionalità non è mai stata resa disponibile agli utenti del sistema operativo Windows 10.

All’inizio di quest’anno, Microsoft ha iniziato per la prima volta a testare le schede in Esplora file di Windows 11 e il trasferimento della funzionalità nel canale Beta indica che verrà rilasciata nei prossimi mesi. Secondo Microsoft, “The Beta Channel sarà il luogo in cui presentiamo in anteprima le esperienze più vicine a ciò che spediremo ai nostri clienti abituali”.

Poiché questa particolare build beta è essenzialmente un aggiornamento a Windows 11 22H2 (il prossimo aggiornamento importante) che è stato inviato di recente all’anteprima della versione, puoi prevedere che presto saranno disponibili anche le schede per l’anteprima della versione.