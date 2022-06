Cosa accade nell’ultima puntata di Peaky Blinders? La sesta stagione della serie Netflix è approdata sulla piattaforma di streaming il 10 giugno scorso, dove abbiamo rivisto il ritorno di Cilian Murphy (Tommy Shelby) sulla scena dopo una grande attesa.

La sesta stagione è molto importante, poiché attori, produzione e fan hanno dovuto tragicamente rinunciare alla presenza di Helen McRory, scomparsa ad aprile 2021 per via di un tumore al seno. Di fatto, colei che interpretava zia Polly, era una delle attrici più importanti della serie, la quale sarebbe dovuta essere una delle colonne portanti della nuova stagione.

Peaky Blinders 6: quando uscirà l’ultima puntata?

L’ultima puntata di Peaky Blinders è già uscita insieme alle altre e la sesta stagione sarà anche l’ultima. Tuttavia, molti non sanno che la vicenda non si sarebbe dovuta concludere così. Infatti, Steven Knight, creatore della serie, era interessato a produrre anche una settima stagione e aveva in mente già come sarebbe stato l’epilogo. Infatti, Knight diceva di voler concludere la serie TV con il suono delle sirene anti-raid della Seconda Guerra Mondiale, chiudendo in questo modo il lungo racconto.

Purtroppo, la produzione ha incontrato tantissime difficoltà durante quest’ultimo atto della saga, principalmente dovute alla pandemia, che hanno quindi convinto Knight a concludere Peaky Blinders alla sesta stagione.

Su BBC, l’epilogo della serie TV è stato trasmesso a partire da fine febbraio a inizio aprile 2022. A livello internazionale, invece, la serie è stata resa disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix dal 10 giugno 2022.

Probabilmente, però, questa non sarà la conclusione definitiva di Peaky Blinders. Infatti, secondo quanto detto in passato dallo stesso Knight, la saga potrebbe fare un salto dal piccolo al grande schermo con la produzione di un film.