Cupra vuole diventare un marchio interamente elettrico entro il 2030, e ha condiviso la sua prima fase verso questa nuova era, che include un SUV PHEV e due modelli BEV, tutti destinati ad arrivare entro il 2025.

Inoltre, intende utilizzare tre modelli elettrificati per espandersi in altri mercati internazionali.

L’obiettivo iniziale di Cupra è iniziato con i rally e le corse di auto, ma poi ha iniziato ad adattare la propria attività verso il mercato dei veicoli elettrici. Questa scalata è iniziata con la Leon e-racer 100% elettrica, seguita dalla Cupra Born, che ha debuttato nel 2021.

Nel marzo 2021, Cupra ha annunciato un SUV completamente elettrico in arrivo chiamato Tavascan, destinato ad arrivare nel 2024. Questa notizia è stata seguita dall’annuncio di un ulteriore concept di una berlina BEV chiamata UrbanRebel, la cui produzione è prevista per il 2025. Come riportato in precedenza, questo potrebbe ancora essere un suggerimento per l’imminente berlina ID.2 di Volkswagen sulla stessa piattaforma MEB.

Le parole della società

A seguito di un comunicato stampa di Cupra di oggi, il pubblico ha ricevuto un aggiornamento sui progressi dei modelli sopra menzionati, oltre a un nuovo SUV PHEV.

Nel comunicato stampa, Werner Tietz, vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo di Cupra, ha parlato in modo specifico del potenziale di UrbanRebel EV: