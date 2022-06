Lancia produce nuove auto ma sono piene di problemi: i modelli sempre in assistenza

Lancia è uno dei marchi di automobili più in crescita nell’ultimo periodo, soprattutto dopo alcuni anni di buio.

Sarebbero però alcuni gli automobilisti ad aver segnalato dei problemi provenienti dei loro modelli in garage. Più in particolare si parlerebbe di una delle auto più acquistate in assoluto del marchio Lancia, ovvero della Ypslon. In basso trovate tutti i dettagli in merito alla problematica, la quale è stata poi risolta ma con tutt’altra soluzione.

Lancia Ypslon: questo uno dei problemi più frequenti secondo gli automobilisti

Diversi possessori di una Lancia Ypslon, avrebbero riferito della difficoltà nel partire della loro auto a freddo. In altri casi ci sarebbe un borbottio di sottofondo non identificato. Dopo un giro in assistenza, sembrava essere stato risolto il problema a quanto pare non è andato tutto nel giusto modo.

Quando tutto sembrava andare bene, ecco che lo stesso automobilista ha commentato di nuovo sul forum parlando del ripresentarsi del problema, fortunatamente risolto con un’altra soluzione:

“Salve a tutti!

Dopo una settimana che la macchina andava bene ha iniziato di nuovo con lo stesso difetto!! Il relè sostituito ( che era mal funzionante a causa di un falso contatto) era comunque parte del problema!!!

Il vero e proprio problema era il sensore di giri posto sull albero motore…comprato nuovo e montato molto facilmente, resettato l’errore e la macchina va una meraviglia!!!!

Quindi: quando il motore si surriscalda improvvisamente si spegne e non si riavvia, poi dopo un po’ riparte…in altri casi mentre viaggi inizia a strattonare! Risolto cambiando il sensore di giri.

Grazie mille a tutti“