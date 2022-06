Lancia: si punta al rilancio ma gli utenti sono arrabbiatissimi, troppi problemi

Lancia è uno dei marchi in risalita, il quale secondo il gruppo proprietario Stellantis nei prossimi anni riuscirà a dare grande lustro alla sua storia. Effettivamente i risultati ultimi sono stati eccezionali, con il brand che risulterebbe in crescita. Allo stesso tempo però ci sarebbero diversi proprietari delle auto che starebbero ravvisando delle problematiche frequenti all’interno delle loro vetture.

Più in particolare, come riferisce un utente, l’auto produrrebbe uno strano borbottio soprattutto dopo l’accensione. Addirittura in alcuni casi l’auto stenterebbe a partire o si spegnerebbe dopo aver lasciato la frizione. Sarebbero in tanti ad aver avvisato la stessa problematica secondo quanto raccolto tramite il web.

Lancia: queste le esperienze all’interno dei forum dei proprietari non contenti

“buongiorno a tutti

vi scrivo per dare fine, spero, ad un problema che attanaglia la macchina della mia ragazza; da qualche mese la macchina ha iniziato a borbottare. lo fa soprattutto a freddo, quando la temperatura non ancora arriva al centro del indicatore per intenderci. certe volte stenta anche a partire o meglio: parte ma come vai a lasciare la frizione si spegne. a caldo la fa molto meno, ma hai lo stesso problema quando vai ad accelerare (tipo quando vai a sorpassare) singhiozza e strattona

cosa può essere?? tenete conto che per questo problema hanno rifatto anche la guarnizione di testa perché nella candela del cilindro 1 hanno trovato un pò di acqua. sono state cambiate anche le candele e cavi candele…provate anche le bobine….niente il problema persiste.

facendo la diagnosi viene fuori MANCATA ACCENSIONE CILINDRO 1“