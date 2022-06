Monete rare: la fortuna è dietro l'angolo, basta solo saperla riconoscere

A volte abbiamo solamente bisogno di qualcuno che ci tolga i prosciutti dagli occhi. Ebbene, questo è ciò che faremo con voi lettori. Molto spesso la fortuna è nelle nostre mani e non ce ne accorgiamo. Per questa ragione vogliamo proporvi tutti i consigli per non far sfuggire le monete rare che arricchiranno in un batter d’occhio il vostro portafogli.

Monete rare: come muoversi nel mondo della numismatica

Le monete si dividono in: euro circolanti, commemorativi e monete con tagli da banconote. I primi citati sono quelli che vengono emessi dalla Zecca dello Stato per entrare in circolazione come moneta corrente. Fungono quindi da moneta e rappresentano il modo più economico e semplice per i collezionisti alle prime armi. I commemorativi nascono, come dice la parola, per commemorare anniversari, celebrazioni o eventi significativi. Alcune di queste valute sono immesse in circolazione, altre vendute dalla zecca ai collezionisti in cerca di fior di conio o coincard. Infine ci sono gli Euro con valore di banconota, ovvero quelle monete emesse dalla Zecca per celebrazioni e anniversari, anche con valori da banconota (5 euro, 10, 20 etc) spesso coniati con metalli preziosi (oro, argento, bronzo). Basti pensare a quella del 60° Anniversario della nascita della Fiat 500, con valore nominale di 5 euro, vendute però a 40 euro.

Nel mondo della numismatica tra le monete rare più costose vi sono quelle di: