Monete rare: nelle vostre mani potreste avere un tesoro nascosto!

L’Italia (e non solo) è fatta di meraviglie e tesori nascosti. Alcuni di questi appartengono al mondo della numismatica e una volta trovati vi cambieranno la vita. Di cosa stiamo parlando? Delle monete rare e del loro valore inimmaginabile. Siete pronti per diventare ricchi e volare fino ai Caraibi?

Monete rare: l’elenco delle monete è internazionale

Gli euro rari elencati qui di seguito non sono italiani, pertanto è bene tenere sempre sotto occhio la data e la provenienza. Tra le monete da 1 euro che potrebbero farvi diventare milionari e così cambiarvi la vita, vi sono:

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

Monete rare: Grecia dal 2012 al 2018;

Irlanda del 2016 e del 2017;

del 2016 e del 2017; Lettonia del 2015 e 2018;

del 2015 e 2018; Lituania del 2018;

del 2018; Lussemburgo del 2017 e 2018;

del 2017 e 2018; Malta del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;

del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017;

del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017; Olanda del 2016, 2017, 2018;

del 2016, 2017, 2018; Portogallo del 2012 e del 2013;

del 2012 e del 2013; Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016;

del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016; Slovacchia dal 2010 al 2018;

dal 2010 al 2018; Città del Vaticano del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Il valore di una moneta è dipeso dalla tiratura e dalla reperibilità. Nel primo caso si intende il numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato (in molti casi assistiamo a tirature di 3, 4 o 5 milioni e oltre). Altre possono invece arrivare a valere migliaia di euro per via di una tiratura limitata. Tutto si basa su: