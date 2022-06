Land Rover: il celebre marchio pieno di problemi, utenti in assistenza continua

Uno dei marchi più famosi in assoluto che riguarda il mondo delle auto in generale è di certo Land Rover. Tutti coloro che acquistano un auto del gruppo sono felicissimi per via della grande bellezza estetica ma soprattutto della resa dell’auto in sé.

Le prestazioni delle auto del marchio Land Rover sono infatti conosciuta in tutto il mondo, sia per quanto riguarda la marcia su strada che per quanto riguarda la versatilità nell’ambiente cittadino.

Allo stesso tempo le auto non sarebbero esenti da difetti, proprio come diversi automobilisti espongono all’interno dei forum ufficiali. Qui sarebbero tante le lamentele soprattutto per quanto riguarda la spia motore spesso accesa, il consumo anomalo di olio e il FAP che darebbe problemi di rigenerazione molto frequentemente.

Land Rover: ecco alcune discussioni sui forum ufficiali del marchio

Queste sono le parole da parte del proprietario di una Range Rover Evoque, il quale avrebbero avvisato proprio le problematiche esposte qualche riga più in su.

“Buongiorno,

in qualità di possessore di una vettura di questo tipo, vorrei qui elencare i principali problemi al motore su una Range Rover Evoque 2.00 D150 4×4 Diesel di 150 CV del 2018:

– dai 12.000 km sono iniziate rigenerazioni frequenti, circa ogni 200km, con conseguente inquinamento dell’olio da gasolio

– gli intervalli per il cambio di olio e filtro sono sempre più frequenti (ogni 34.000 km all’inizio, poi ogni 24.000 km, adesso sempre più ridotti).

– spia del motore spesso accesa

– FAP pieno

– riparazione e controlli di manutenzione inefficienti

Non nascondo la mia insoddisfazione ed attendo con piacere i vostri commenti. Grazie!“