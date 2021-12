La casa automobilistica Land Rover ha da poco presentato in veste ufficiale il nuovo Model Year della sua Land Rover Discovery Sport. Questa nuova versione porta ovviamente con sé alcune novità e migliorie, riguardanti principalmente gli allestimenti e la dotazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Land Rover presenta ufficialmente il Model Year della Land Rover Discovery Sport

Come già accennato, la nota casa automobilistica inglese ha svelato il Model Year della sua vettura. In particolare, sono stati annunciati due nuovi allestimenti. Il primo si chiama Discovery Sport Black e porta diversi miglioramenti estetici, come ad esempio alcuni dettagli di colore nero. Il secondo allestimento è Discovery Sport Urban Edition e anche qui troviamo novità estetiche. Ci sono infatti nuove colorazioni (Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White e Hakuba Silver), sedili in tessuto scamosciato Luxtec e alcune rifiniture nella colorazione Shadow Aluminium.

Oltre agli allestimenti, l’azienda ha poi portato alcune modifiche anche all’interno della vettura. Spicca in particolare il sistema di infotainment Pivi Pro, il quale è inoltre in grado di supportare gli aggiornamenti OTA. Sono stati poi introdotti nuovi sistemi di assistenza alla guida, tra cui Rear Collision Monitor e Rear Traffic.

La nuova Land Rover Discovery Sport è prenotabile anche per il mercato italiano ad un prezzo di 40.455 euro. Vi ricordiamo che la vettura è disponibile in diverse versioni, tra cui Plug-in e Mild Hybrid. In quest’ultimo caso, ci sono due motori diesel, ovvero D165 da 163 CV e D200 con una maggiore potenza pari a 204 CV.