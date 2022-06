A partire dal prossimo 6 giugno, Apple darà ufficialmente il via alla Worldwide Developers Conference 2022, anche nota con l’acronimo WWDC 2022. La conferenza dedicata agli sviluppatori permetterà di capire quale strada ha tracciato l’azienda di Cupertino per il futuro del brand e del settore tecnologico.

Durante il keynote, sono attesi alcuni annunci molto importanti tra cui le nuove versioni di iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 e macOS 13. Insieme al software, però, è atteso anche il debutto del nuovo hardware in grado di sfruttare al meglio le funzionalità.

Ecco quindi che sul palco del WWDC 2022 potrebbe fare la propria comparsa anche il nuovo modello di MacBook Air. Le indiscrezioni indicano che il laptop sarà annunciato ufficialmente nelle prossime ore.

Apple si sta preparando al keynote iniziale del WWDC 2022 ma, grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo scoprire quali saranno i temi principali e i nuovi annunci

Il design sarà simile a quello di iMac, con bordi e cornici estremamente sottili. Inoltre, con il PC desktop potrebbe condividere anche l’ampia gamma cromatica tra cui scegliere. Tuttavia, su questa seconda possibilità, non tutte le indiscrezioni sembrano essere concordi. Se non ci saranno i colori pastello per la scocca, visti per la famiglia iMac, certamente resteranno i tradizionali grigio e argento a cui si aggiungerà anche la tonalità champagne.

Insieme al MacBook Air, uno degli annunci più importanti sarà quello di iPadOS 16. Il nuovo sistema operativo per i tablet di Apple porterà alcune feature che miglioreranno l’usabilità dei device tra cui notevoli cambiamenti al multitasking.

L’interfaccia sarà completamente modificata per rendere più facile scegliere tra le app aperte. Inoltre, sarà possibile gestire più finestre per avere un’esperienza più simile a quella dei Mac. Non ci resta che attendere ancora poche ore per scoprire tutte le novità che Apple ha in serbo per noi.