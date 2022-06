Apple ha evidenziato i modi in cui iOS 16 migliora l’esperienza di gioco durante la presentazione di apertura del WWDC 2022. Questi miglioramenti includono miglioramenti all’API Metal e un nuovo Game Center. Inoltre, i Joy-Contro di Nintendo e il Pro Controller sono ora supportati da iOS 16, insieme a una miriade di altri controller di gioco.

Secondo Riley Testut, lo sviluppatore responsabile di Delta e AltStore, ora è possibile accoppiare i joystick Nintendo Switch con dispositivi iPhone e iPad (e presumibilmente Mac e Apple TV) che eseguono il software beta più recente.

iOS 16 dovrebbe essere rilasciato in autunno

Sul dispositivo iOS 16, è possibile utilizzare i Joy-Contro Nintendo e il Pro Controller per giocare ai videogiochi. Secondo l’analisi di 9to5Mac del codice interno per iOS 16, la versione più recente del sistema operativo aggiunge il supporto per vari controller di gioco aggiuntivi oltre a quelli realizzati da Nintendo. Ad esempio, è compatibile con Logitech F710 Gamepad, 8Bitdo e BADA MOGA XP5-X Plus.

Tuttavia, quando ci si riferisce in particolare ai Joy-Contro di Nintendo, iOS 16 è in grado di riconoscere entrambi i pezzi del controller come appartenenti alla stessa unità, ma offre anche agli utenti la possibilità di accoppiarli in modo indipendente. Dopo aver accoppiato i controller tra loro, puoi accedere alle impostazioni individuali dei controlli utilizzando il menu Bluetooth.

iOS 16 viene fornito con una serie di nuove funzionalità, una delle quali è una schermata di blocco che è stata completamente reinventata e ora incorpora i widget. Inoltre, alcune app di sistema sono state migliorate. La prima versione beta di iOS 16 è ora disponibile per il download sul sito Web degli sviluppatori Apple per gli sviluppatori. La versione beta pubblica sarà resa accessibile il mese successivo e il rilascio ufficiale dovrebbe avvenire in autunno.