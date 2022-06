La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha rilasciato la certificazione Apple per una nuova funzionalità sanitaria dell’Apple Watch solo poche ore prima del primo keynote della Worldwide Developers Conference (WWDC) del 2022. I documenti resi accessibili lunedì suggeriscono che Apple sta lavorando a una nuova funzione di cronologia Afib che sarà disponibile per Apple Watch.

Secondo il rapporto di My Healthy Apple, l’approvazione 510(k) concessa dalla FDA consente all’azienda di utilizzare l’Apple Watch per registrare la storia dell’utente di fibrillazione atriale e salvarla come parte dell’app ECG.

Apple Watch, la funzione potrebbe essere disponibile oggi

Al momento, l’app dell’elettrocardiogramma (ECG) è in grado di identificare la fibrillazione atriale (una sorta di aritmia cardiaca) solo tra 50 e 150 battiti al minuto (BPM). L’app ECG mobile può identificare la fibrillazione atriale tra 50 e 120 BPM solo in alcuni paesi. Tuttavia, ora che la nuova approvazione è stata ricevuta, Apple è in grado di aggiungere una nuova funzionalità che consentirà un’indagine ancora più approfondita sulla fibrillazione atriale.

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente affermato che watchOS 9 avrebbe il supporto per il ‘rilevamento del carico di fibrillazione atriale’, che è la capacità di misurare la frequenza con cui un utente si trova in una condizione di fibrillazione atriale durante un determinato periodo di tempo. Nella maggior parte dei casi, questa procedura è determinata dai dati raccolti in un arco di quattordici giorni.

Al momento non è noto se la nuova funzione di cronologia della fibrillazione atriale sarà resa accessibile come parte di watchOS 9 più tardi oggi o se Apple la manterrà per la prossima iterazione di Apple Watch, che sarà rilasciata in autunno.