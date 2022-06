Windows 11, un problema impedisce l’aggiornamento delle app

Il Microsoft Store su Windows 11 è attualmente in fase di test per alcuni imminenti miglioramenti che miglioreranno il modo in cui vengono gestiti gli update. Poiché alcune app dello store attualmente si chiudono e si riaprono durante l’aggiornamento, è possibile che tu perda tutto il lavoro svolto se apri Microsoft Store e scegli l’opzione per aggiornare le app. Microsoft sta attualmente testando una modifica che verrà apportata allo Store che ignorerà il processo di aggiornamento per le applicazioni già utilizzate.

L’aggiornamento allo store include anche un sistema di navigazione più veloce, che dovrebbe rendere un po’ più facile individuare le applicazioni da scaricare e installare su Windows 11. Oltre a questi miglioramenti alla navigazione, Microsoft sta rilasciando anche il supporto per Arm64 nativo, che consentirà al Microsoft Store di funzionare molto più rapidamente su dispositivi come Surface Pro X.

Windows 11 riceverà presto un aggiornamento

Alla fine, Microsoft inizierà a supportare i negozi pop-up per le applicazioni Android. Quando navighi sul Web e ti imbatti in un’app Android disponibile in Amazon Appstore, Windows 11 ti presenterà un’esperienza di negozio pop-up che ti consentirà di scaricare e installare rapidamente il programma. Al momento, la funzione non è ancora disponibile.

Questo aggiornamento più recente a Microsoft Store è attualmente accessibile a Windows Insider nel canale Dev e si prevede che sarà reso disponibile a tutti gli utenti di Windows 11 nei prossimi mesi. Inoltre, Microsoft sta sviluppando una nuova funzione di ripristino per Microsoft Store, che consentirà agli utenti di Windows 11 di reinstallare facilmente le applicazioni su un nuovo computer.