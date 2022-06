Ubisoft ha dichiarato che il suo remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo non è stato cancellato, sebbene sia stato posticipato rispetto alla data di rilascio originale del 2023 senza alcuna data di rilascio aggiuntiva.

La dichiarazione arriva dopo che i negozi hanno iniziato a rimuovere i preordini per il gioco, provocando un certo allarme. Molte persone, comprensibilmente, presumevano che ciò significasse che il gioco problematico sarebbe stato cancellato. Tuttavia, in una dichiarazione a IGN, Ubisoft ha dichiarato che non è così e che il remake di Sands of Time è ancora in lavorazione, ribadendo l’annuncio di maggio che la produzione è stata trasferita da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai a Ubisoft Montreal.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo non ha una data di rilascio

‘Ubisoft Montreal ora guiderà lo sviluppo di Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, ha detto Ubisoft a IGN. ‘Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai e Ubisoft Montreal trarrà vantaggio dalle lezioni apprese mentre il nuovo team lavora per fornire un remake eccezionale’.

Come risultato di questa decisione, Ubisoft ‘non persegue più una data di rilascio FY23’ e il gioco è stato rimosso dalla lista. Se un giocatore desidera annullare il preordine, deve contattare il proprio rivenditore. Saranno tenuti aggiornati sul progetto man mano che procede.’

Come sapranno coloro che hanno anticipato l’uscita del riavvio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, questa non è la prima volta che il gioco viene ritardato a tempo indeterminato. Sands of Time è stato annunciato nel 2020 con una data di uscita a gennaio 2021, successivamente posticipata a marzo, che è stata poi spostata a ‘una data successiva’. Nell’ottobre 2021 è stato annunciato che il gioco sarebbe stato rilasciato tra il 2022 e il 2023. Senza una nuova data di rilascio in vista, sembra che potremmo aspettare un po’.