Nel 2017, Insomniac Games, una divisione di Sony, ha twittato che il loro gioco Spider-Man era un”esclusiva PS4 permanente’ e che ‘non sarebbe mai esistito su Xbox o PC’. Questo tweet è diventato famoso. Ebbene, Sony ha appena annunciato che la serie Spider-Man sarà disponibile per PC. Spider-Man Remastered uscirà il 12 agosto 2022 e Spider-Man: Miles Morales uscirà in autunno.

Sony ha dato un riconoscimento al loro precedente ultimatum dicendo: ‘Esatto…’ e allo stesso tempo chiarendo che il porting non è il risultato di alcun fallimento sulle piattaforme PS4 o PS5. Secondo il rapporto, al 15 maggio 2022 la serie ha già venduto più di 33 milioni di copie in tutto il mondo, rendendola uno dei giochi di maggior successo di Sony.

Sony ha dichiarato che Spider-Man arriverà il 12 agosto

La versione rimasterizzata ti consentirà di utilizzare la tastiera e il mouse e presenterà anche parametri di rendering che possono essere regolati e riflessi ray-tracing. Secondo Insomniac Games, il gioco ‘conterrà l’intera trama principale e la sua trama continua nel DLC Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai’. Inoltre, il gioco includerà tre capitoli della storia di Peter Parker insieme a obiettivi e sfide aggiuntivi.

Nonostante il tweet affermasse che un porting di Spider-Man ‘non sarebbe mai avvenuto’, l’acquisto da parte di Sony di Nixxes, un’azienda nota per il porting di giochi su PC, ha reso molto più fattibile la possibilità di un porting di Spider-Man. Nixxes, infatti, ha svolto il lavoro e l’azienda ha affermato che il suo obiettivo principale era ‘creare la migliore esperienza possibile su PC’ ‘sfruttando tutte le incredibili possibilità che la piattaforma PC ha da offrire’. Come riportato in precedenza, Spider-Man Remastered uscirà il 12 agosto, seguito poco dopo da Spider-Man: Miles Morales in autunno.