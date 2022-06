Qualche giorno fa è apparso su eBay un presunto prototipo di Google Pixel 7, completo di fotografie che mostrano lo smartphone acceso. Il prototipo del Pixel 7 Pro è stato ora scoperto nelle fotografie dal vivo online. La cosa più intrigante è che questo prototipo è stato utilizzato per quasi tre settimane senza che nessuno se ne accorgesse.

Le informazioni provengono dal subreddit di Google Pixel, in cui una persona ha rivelato di aver utilizzato il presunto Pixel 7 Pro per quasi tre settimane senza riconoscere che si trattava di un telefono inedito. Tuttavia, l’utente non ha condiviso alcuna fotografia dello smartphone. Le fotografie sono state scoperte su Slashleaks.

Pixel 7 Pro, il device verrà rilasciato a ottobre

Le fotografie trapelate mostrano il display dello smartphone, inclusa la pagina delle informazioni sul dispositivo e la schermata del bootloader. Il retro del Pixel 7 Pro è abbastanza identico al Pixel 7, come si vede nelle fotografie, tranne per il fatto che il modello Pro ha una fotocamera aggiuntiva.

Il device sembra sfoggiare una nuova isola della fotocamera posteriore in metallo con un aspetto simile a una visiera. Il Pixel 7 Pro sembra avere lo stesso schermo curvo del suo predecessore. Secondo le foto, lo smartphone vanta 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il design e l’aspetto sono ancora buoni, tuttavia non siamo sicuri del motivo per cui Device Info elenca il nome come ‘Cubot Cheetah 2’. È il nome di uno smartphone molto vecchio realizzato dal produttore cinese di smartphone Cubot.

Fonti precedenti suggeriscono che la prossima serie di Google Pixel 7 avrebbe lo stesso display dell’attuale serie Pixel 6. Tuttavia, i futuri smartphone presenteranno miglioramenti significativi della fotocamera, del processore e del software. La serie Pixel 7 sarà disponibile a ottobre di quest’anno.