Amazfit, il marchio globale di smart wearables, ha lanciato oggi il suo nuovo T-Rex 2, lo sportwatch più resistente e più avanzato prodotto finora dal brand. Avendo superato 15 test di resistenza di livello militare, il nuovo smartwatch GPS rugged per attività all’aria aperta può accompagnare gli utenti in ambienti estremamente difficili, combinando la doppia banda, 5 satelliti e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM, che lo rendono il compagno perfetto per gli avventurosi e gli appassionati di sport.

Con modalità sportive aggiuntive, nuove funzioni di navigazione e un sistema di monitoraggio completo della salute, il T-Rex 2 aiuta gli amanti dell’avventura e del fitness all’aria aperta a superare i propri limiti, esplorando le proprie capacità e sfidandosi nelle loro passioni.

Il T-Rex 2 è la terza edizione della serie Amazfit T-Rex. Le funzioni migliorate di questo nuovo wearable mirano a consentire agli amanti dell’avventura all’aria aperta, come i surfisti e gli escursionisti, di registrare i loro dati personalizzati ovunque si trovino.

Mai perdersi un’avventura

Con il T-Rex 2 nessuna avventura è fuori portata. Il nuovo dispositivo supporta gli escursionisti, gli scalatori, i trail runner e gli avventurieri nell’esplorazione di terreni sconosciuti grazie alle funzioni di navigazione su traiettoria, navigazione in tempo reale e tracciamento del percorso. Utilizza anche la navigazione a ritorno diretto per mostrare la linea retta più breve per tornare all’inizio di un percorso. L’altimetro barometrico e la bussola integrati sono perfetti per chi vuole conquistare nuove vette e scoprire sentieri inesplorati. Con la nuova funzione di importazione dei percorsi, gli utenti possono inoltre caricare sul proprio smartwatch dei percorsi preselezionati e seguirli direttamente dal proprio polso.

Grazie al posizionamento a doppia banda e al supporto di cinque sistemi di navigazione satellitare, il nuovo smartwatch Amazfit è in grado di ridurre in modo più efficace le interferenze ambientali e di ottenere una maggiore velocità di ricerca e un posizionamento più preciso.

Durata della batteria migliorata e modalità sportive aggiunte

Come per tutti i dispositivi Amazfit, la batteria è di lunghissima durata e abbastanza potente da supportare l’orologio per 24 giorni – il che significa che nessun ritiro selvaggio all’insegna dell’adrenalina dovrà essere interrotto.

Scenario di utilizzo tipico: monitoraggio della frequenza cardiaca sempre attivo e misurazione a intervalli di 10 minuti, monitoraggio del sonno abilitato; quadrante statico selezionato; 150 messaggi inviati al giorno; ricezione di 3 notifiche di chiamata al giorno; sollevamento del polso per vedere l’ora 100 volte; test dell’ossigeno nel sangue 5 volte al giorno; attivazione dello schermo per 5 minuti al giorno; GPS in funzione per 90 minuti alla settimana. Modalità Risparmio batteria: Attivare la modalità Risparmio batteria dell’orologio, che disattiva la connessione Bluetooth, la misurazione della frequenza cardiaca e altre funzioni, e registra solo i passi e le informazioni di base sul sonno. Scenario di utilizzo intenso: il monitoraggio della frequenza cardiaca è sempre attivo e misura a intervalli di 1 minuto, il monitoraggio del sonno è abilitato con 8 ore di monitoraggio della qualità della respirazione, il monitoraggio dello stress è abilitato; è stato selezionato un quadrante animato dell’orologio; 150 messaggi inviati al giorno illuminano il display; si ricevono 3 notifiche di chiamata al giorno; si solleva il polso per vedere l’ora dell’orologio 100 volte; si esegue il test dell’ossigeno nel sangue 5 volte al giorno; lo schermo è attivo per 15 minuti al giorno; il GPS è attivo per 120 minuti alla settimana. Modalità GPS di precisione: Attivare il monitoraggio della frequenza cardiaca e il GPS (doppia frequenza, tutti i satelliti). Modalità GPS bilanciato: Attivare il monitoraggio della frequenza cardiaca e il GPS (frequenza singola, GPS + Beidou). Modalità GPS a risparmio energetico: Attivare il monitoraggio della frequenza cardiaca e l’esercizio GPS (frequenza singola, GPS a basso consumo energetico).

Il T-Rex 2 è inoltre dotato di oltre 150 modalità sportive – tra cui triathlon, caccia, pesca, golf e surf – e con un grado di protezione fino a 10 ATM può resistere a una pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 100 metri, per accompagnare chi lo indossa mentre fa surf o nuota.

Monitoraggio della salute 24 ore su 24 con la semplice pressione di un pulsante

L’orologio è inoltre dotato di funzioni integrate di gestione della salute con monitoraggio attivo 24 ore su 24 grazie al 6PD (sei fotodiodi) BioTracker™, sviluppato da Amazfit stesso, che consente agli utenti di ottenere dati importanti in modo rapido ed efficace. Questo include il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress, tutti allo stesso tempo, per ottenere una valutazione personalizzata del proprio stato di salute generale. Grazie alla facile misurazione con un solo tocco di Amazfit, gli utenti possono anche tenere traccia di quattro diverse metriche di salute – frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, livello di stress e frequenza respiratoria – in circa 45 secondi.

Rugged, sia dentro che fuori

Il nuovo smartwatch è abbastanza resistente da poter essere utilizzato a temperature fino a -30°C e resistere a temperature fino a -40°C e +70°C, dimostrando di essere un compagno fidato anche in condizioni estreme. Amazfit T-Rex 2 è in grado di sopportare deserti aridi, foreste pluviali umide e ghiacciai polari.

Design ispirato alla natura

Le quattro palette di colori disponibili sono l’abbinamento perfetto per gli amanti delle avventure all’aria aperta e uniscono stile, struttura e durata in un unico design indistruttibile e adatto alla vita di tutti i giorni. La chiarezza dello schermo a colori HD AMOLED da 1,39″, l’alta risoluzione delle immagini e il display sempre attivo fanno sì che chi lo indossa non debba mai interrompere la propria attività per monitorare i progressi o le informazioni importanti, in quanto si ha tutto sott’occhio al primo sguardo. Con uno schermo più grande rispetto alla generazione precedente, non è mai stato così facile monitorare i dati mentre si è in movimento.

La serie di smartwatch Amazfit T-Rex è nota per il suo design robusto e la potente durata della batteria, caratteristiche che corrispondono ai valori che una gara come la Spartan Race promuove. In qualità di partner ufficiale della Spartan Race Italia, Amazfit presenterà l’ultima creazione, Amazfit T-Rex 2, alla prima edizione italiana 2022, per supportare gli atleti e gli amanti degli sport outdoor nel monitoraggio delle loro prestazioni in ambienti estremamente impegnativi. La gara si svolgerà sabato 28 e domenica 29 maggio a Cesenatico.

Amazfit T-Rex 2 sarà disponibile in pre-ordine in Italia dal 1 giugno 2022, al prezzo consigliato al pubblico a partire da 229,90 euro, presso lo store Amazon e il sito ufficiale di Amazfit. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito:https://it.amazfit.com/