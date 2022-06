Senza dubbio, guardare YouTube in TV è molto divertente perché puoi sperimentare le cose su uno schermo enorme, ma ha alcuni limiti. Ad esempio, non puoi mettere Mi piace, iscriverti o condividere un video tramite l’app YouTube TV. Ciò è dovuto all’impossibilità di utilizzare e navigare i telecomandi. Inoltre, la maggior parte dei televisori non dispone di un browser Web integrato per fornire queste funzionalità.

Per risolvere questo problema, Google sta rilasciando un nuovo strumento che consente di collegare la TV allo smartphone per un migliore utilizzo. Secondo la versione del blog di YouTube, Google sta rilasciando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di collegare rapidamente l’app YouTube TV al proprio telefono iOS o Android per esplorare e interagire con i contenuti. Per dirla in altro modo, ora puoi utilizzare il telefono come secondo schermo per YouTube sulla TV.

YouTube TV si aggiorna per smart TV e smartphone

Per utilizzare questa funzione, devi accedere con lo stesso account YouTube sul telefono e sulla TV. Se hai già effettuato l’accesso, apri l’app YouTube sulla TV, quindi vai all’app YouTube sul telefono e tocca ‘Connetti’ nel popup che appare.

Una volta connesso, puoi cercare video da guardare sulla TV utilizzando la tastiera del telefono, scrivere un commento su un video che stai guardando in TV utilizzando il telefono o controllare la descrizione di un video che stai guardando sulla TV con il tuo telefono

Questo nuovo strumento è paragonabile all’opzione Casting, che potresti aver utilizzato per trasmettere un video dal tuo telefono al televisore. Google ora fornisce semplicemente la stessa funzionalità video dell’app YouTube sulla tua TV. Questa funzionalità viene implementata oggi, ma potrebbe volerci del tempo prima che raggiunga il tuo smartphone o TV.