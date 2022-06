Secondo una fonte, il Samsung Galaxy Watch 5 potrebbe ricevere lo stesso caricabatterie wireless da 5 W dei suoi predecessori. Apparentemente sul sito Web di certificazione FCC è apparso un caricabatterie wireless Samsung da 5 W e si pensa che sia per la prossima gamma Galaxy Watch 5, la cui spedizione è prevista per agosto. Altri parametri importanti non sono inclusi nell’elenco. Tuttavia, secondo un rumor pubblicato all’inizio di questo mese, i nuovi smartwatch avranno batterie leggermente più grandi rispetto ai modelli precedenti.

Secondo MySmartPrice, sul sito di certificazione FCC è emerso un nuovo caricabatterie rapido Samsung da 5 W, probabilmente per la prossima serie Galaxy Watch 5. Il caricabatterie è stato notato sul sito web con il numero di modello EP-OR900, che corrisponde alla batteria del modello Galaxy Watch 5 40mm con il numero di modello EB-BR900ABY.

Galaxy Watch 5 arriverà ad agosto

Un caricabatterie Samsung con lo stesso numero di modello è stato visto anche dalla National Radio Research Agency della Corea del Sud. Tutto ciò indica che i nuovi Galaxy Watch si stanno avvicinando al rilascio. Come affermato in precedenza, gli orologi della generazione precedente, le serie Galaxy Watch 4 e Watch 3, utilizzavano la stessa velocità di ricarica wireless di 5 W, risultando in una durata di ricarica inferiore a due ore per una carica completa.

Il Samsung Galaxy Watch 5 uscirà ad agosto. Samsung non ha fornito molti dettagli sul Watch 5, ma sappiamo che sarà disponibile in due dimensioni: 40 mm e 44 mm. Anche quest’anno non ci sarà un modello vintage, sostituito da una versione ‘Pro’.

Voci precedenti indicano che il Galaxy Watch 5 40mm avrebbe una batteria da 276 mAh. La variante più grande da 44 mm includerà una batteria da 397 mAh. Si ritiene che anche i prossimi orologi siano realizzati in titanio e zaffiro.