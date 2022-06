Nella cittadina di Birmingham si è consumata quella che agli occhi degli appassionati di motori è quanto più simile ad una tragedia. Un uomo ha di fatto distrutto una Ferrari SF90 Stradale dopo essersi schiantato a tutta velocità contro alcune auto parcheggiate.

L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e se non fosse stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di alcune abitazioni, difficilmente sarebbe stato possibile crederci. Le immagini mostrano un impatto talmente violento da distruggere completamente il frontale della SF90 Stradale.

Anche le auto ferme non se la sono passata meglio, con un effetto domino che ha coinvolto almeno tre veicoli a giudicare dalle immagini. Per fortuna lo scontro non ha causato feriti e perfino lo stesso conducente è rimasto illeso, riuscendo ad uscire dalla vettura attraverso il finestrino.

On Wednesday evening, a Ferrari lost control on the Hagley Road. It ploughed head first into some parked cars.

Driver is fine. pic.twitter.com/cO8QGvjwpU

— London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2022