Bennet pare essere particolarmente affezionata al mondo Apple, in questi giorni gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un nuovo iPhone, con un prezzo finale di vendita tutt’altro che elevato, e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

La campagna promozionale non presenta vincoli particolari, in primis è disponibile sull’intero territorio nazionale, con prodotti distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche la possibilità di fruire della variante no brand, in termini proprio di velocità di ricezione degli aggiornamenti. La scadenza del volantino è fissata al 15 giugno 2022, le scorte, dati alla mano, non presentano vincoli, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data finale.

Bennet: i prezzi forti sono davvero concorrenziali

Il volantino Bennet, come anticipato, punta fortissimo sulla telefonia mobile, in particolare su un prodotto Apple; il modello in questione è l’iPhone 12, un prodotto non di ultima generazione, ma ancora ideale per specifiche e prestazioni generali, nonché per il prezzo finale di vendita di soli 599 euro (la variante è da 64GB di memoria interna).

Nel caso in cui si volesse invece acquistare uno smartphone Android, la scelta potrebbe a tutti gli effetti ricadere su modelli del calibro di Galaxy A12, distribuito a 149 euro, passando anche per Galaxy A22, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 199 euro. Tutti i prodotti possono essere acquistati in esclusiva nei negozi fisici, senza differenze particolari; se volete conoscere da vicino la campagna, ricordatevi di aprire questo link.