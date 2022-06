Molte persone, quando ricevono una chiamata da un numero sconosciuto, tendono a non rispondere o a pensare che siano delle truffe telefoniche. Di fatto, proprio quest’ultime, nell’ultimo periodo, stanno girando più del solito, mettendo in difficoltà praticamente chiunque, compresi i più esperti.

Tuttavia, non sempre quel numero sconosciuto può essere qualcuno che ci vuole truffare, ma anche, ad esempio, il numero di qualche persona che abbiamo semplicemente dimenticato di salvare nella rubrica. Fortunatamente, possiamo ricorrere ad alcuni trucchi che possono salvarci in queste situazioni dubbiose.

Numero sconosciuto: 3 siti per risalire al nome del chiamante

In alcuni casi, può rivelarsi fondamentale capire chi ci sta chiamando, che sia per un colloquio di lavoro o per altri motivi importanti. Tuttavia, non esiste un elenco nominativo delle persone che ci stanno chiamando da cellulare, come accade invece con il telefono fisso. Ciononostante, ci sono dei metodi che possiamo utilizzare per scovare il numero e il nome di chi ci sta chiamando.

Il primo metodo è Jamino. È da 20 anni presente sul mercato ed è uno dei servizi più longevi della rete. Parliamo di un archivio vastissimo dove sono inseriti i numeri telefonici del mondo intero. Possiamo trovarlo in due versioni: sia la versione free, che ci consente di poter accedere in maniera gratuita all’archivio, sia nella versione a pagamento (200 euro una tantum) che, invece, ci permette di scaricare l’archivio anche offline.

Inoltre, esistono anche altri siti per recuperare i dati di un numero anonimo, come ad esempio Truecaller e Tellows. Il primo, dopo aver effettuato l’accesso con Google o Microsoft, ci collega ad un archivio che raccoglie tutti i dati e numeri di telefono dal web.

Il secondo, che ha anche un’app per smartphone, invece, contiene tutti i dati dal web e raccoglie anche informazioni fornite da altri utenti. Infatti, si serve di un sistema di segnalazioni, che sono in tutto 7 milioni al mese da 50 Paesi del mondo diversi. In questo modo, individuare e geolocalizzare un numero spam sarà un gioco da ragazzi.