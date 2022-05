Il titolo Mechanic Battle è pronto a fare il proprio debutto su Nintendo Switch. Il gioco di corse unisce una meccanica di guida arcade ad un sistema di upgrade per personalizzare e potenziare il proprio veicolo.

Possiamo quindi definire Mechanic Battle come un mix di meccaniche prese in prestito da i titoli Micro Machines a cui si aggiungono le modifiche in stile Car Mechanic Simulator. Questa combinazione rende il gioco unico nel suo genere e al tempo stesso divertente ed imprevedibile.

I giocatori potranno partecipare a gare automobilistiche del tutto imprevedibili dove solo l’abilità di guida e un mezzo dalle giuste caratteristiche permetterà la vittoria. Il gameplay è in stile arcade con una visuale isometrica con uno stile grafico minimale.

Mechanic Battle unisce gli elementi dei giochi delle Micro Machines con la gestione delle vettura in stile Car Mechanic Simulator

Inoltre, al termine di ogni sfida, sarà possibile tornare nella propria officina per lavorare sulla messa a punto della vettura. Effettuando tutte le giuste regolazioni, e acquistando upgrade, sarà possibile migliorare le performance della vettura.

Il gioco è una esclusiva Nintendo Switch ed è disponibile sul Nintendo eShop. Lo sviluppo è affidato allo studio indipendente Cat-astrophe Games, conosciuti per titoli come The Unholy Society, Foodtruck Arena e Theatre of Sorrows. La pubblicazione è affidata ai ragazzi di MobilWay S.A., che hanno curato anche il lancio di Robo Wars sempre per Nintendo Switch.

Gli sviluppatori hanno ottimizzato il livello di sfida e il cuore del titolo sarà certamente la modalità carriera. Gli utenti potranno scegliere tra 10 modelli di vetture diverse e 24 tracciati. Ci sono tre tipi di corse, la gara classica, la time attack e quella ad eliminazione.