Xiaomi ha rilasciato il Mi Pad 5, noto anche come Xiaomi Pad 5, in diversi mercati lo scorso anno. Il tablet ha un prezzo ragionevole e include alcune caratteristiche di punta come un display a 120Hz su un dispositivo di fascia media.

Secondo una quotazione CEE, l’azienda sta lavorando a un nuovo tablet, molto probabilmente della serie Xiaomi Pad 6. E ora, secondo 91mobiles, verranno svelati quattro tablet per la prossima generazione. Questi tablet saranno caratterizzati da quattro numeri di modello: L81, L81A, L82 e L83, che corrispondono a Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro e Pad 6 Pro 5G, oltre a un tablet Redmi. La serie Pad 6 punterà dalla fascia media alla categoria di punta, mentre il tablet Redmi avrà un prezzo competitivo.

Xiaomi Pad 6 sarà rilasciato quest’estate

Secondo il rumor, questi tablet saranno disponibili in due varianti di processore da MediaTek e Qualcomm, tuttavia non è chiaro quale regione riceverebbe quale, se non entrambe le varianti di SoC. Si dice che la variante di fascia alta, molto probabilmente lo Xiaomi Pad 6 Pro 5G, sia alimentata dallo Snapdragon 8+ Gen 1 e dal SoC Dimensity 9000.

A parte questo, la fonte afferma che la capacità di ricarica rapida dei prossimi tablet sarebbe aumentata da 67 W su una connessione cablata a 120 W. La serie Pad 6 includerà anche pannelli LTPO a 144 Hz, altoparlanti potenti e una versione aggiornata di MIUI per tablet. Se questi rapporti sono veri, il prossimo tablet potrebbe essere la proposta con il miglior rapporto qualità-prezzo nei segmenti di fascia media e di punta.

Secondo un recente rapporto, la prossima generazione di tablet Xiaomi verrà lanciata nell’agosto 2022.