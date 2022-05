google-assistant-scoperte-alcune-informazioni-nascoste

È già possibile per Google Assistant distinguere la tua voce da quella di altre persone e cogliere ciò che stai dicendo in modo abbastanza accurato. Tuttavia, sembra che siano in arrivo ulteriori miglioramenti, poiché i riferimenti al ‘riconoscimento vocale personalizzato’ hanno iniziato a comparire nel codice dell’app Google per Android.

Il team di 9to5Google ha fatto alcune osservazioni che li hanno portati a scoprire che la versione più recente dell’app fornirà agli utenti la possibilità di ‘memorizzare le registrazioni audio sul dispositivo per aiutare l’assistente Google a riconoscere meglio cosa dici.

Google Assistant si aggiornerà con nuove funzioni

Anche se non abbiamo molte informazioni, sembra che la funzionalità possa essere abbastanza simile a qualcosa che Google esegue già su alcuni dei suoi altoparlanti intelligenti. Secondo le informazioni che sono state scoperte nascoste all’interno del programma, se l’utente sceglie di disabilitare questa funzionalità, l’assistente Google ‘sarà meno preciso nell’identificare i nomi e altre cose che usi regolarmente’.

L’elaborazione locale su un telefono Android e la capacità di riconoscere le proprie stranezze vocali, inclusi accento e nomi di contatto univoci, renderanno l’esperienza di utilizzo dell’assistente Google ancora più fluida di quanto non sia mai stata prima, anche se non è esattamente chiaro che differenza faranno questi miglioramenti.

A questo punto, non abbiamo idea di quando (o anche se) Google lo eliminerà formalmente; tuttavia, dovrebbero essere disponibili ulteriori informazioni nel caso in cui diventino una funzionalità a tutti gli effetti in futuro. Come discusso al Google IO 2022, viene svolto un lavoro continuo per rendere più naturali le conversazioni che si possono avere con l’assistente Google ed il team di sviluppo si sta impegnando per migliorare l’assistente virtuale della società.