Dopo vari teaser e immagini incentrate sui dettagli, ecco arrivare in tutto il suo splendore la nuovissima DeLorean Alpha5. La vettura si configura come l’erede spirituale della DMC-12, entrata nell’immaginario collettivo come la macchina del tempo di “Ritorno al Futuro”.

Guardando bene la vettura, sembra proprio venire dal futuro considerando il suo design e la tecnologia di cui è dotata. Infatti, la Alpha5 è una berlina sportiva in tutto e per tutto. Il design è caratterizzato da alcuni elementi che richiamano la storica DMC-12 ma il team di Italdesign ha dato alla nuova DeLorean una propria personalità.

Non potevano mancare le tipiche portiere ad ali di gabbiano che questa volta si sviluppano per tutta la fiancata. Le dimensioni complessive sono di 4.995 mm di lunghezza, 2.044 mm di larghezza e 1.370 mm di altezza. Il passo, la distanza tra i due assi, è di 2.300 mm e garantisce una notevole abitabilità interna.

DeLorean ha svelato ufficialmente la Alpha5, una vettura che si configura come l’erede della DMC-12 ma al tempo stesso sembra arrivare dal futuro

Sotto il cofano non troveremo un motore endotermico tradizionale ma la vettura sarà totalmente elettrica. L’azienda indica prestazioni da sportiva pura, con uno scatto da 0 a 100km/h in appena 2,99 secondi e con una velocità massima di 250km/h.

I fan di “Ritorno al Futuro” saranno felici di sapere che per raggiungere le 88 miglia orarie saranno necessari appena 4.35 secondi. La batteria avrà una capacita superiore al 100 kWh e garantirà una autonomia di oltre 480 chilometri.

Queste cifre sono possibili grazie ad un coefficiente aerodinamico di solo 0,23. Il design della vettura è pensato per non presentare spigoli e facilitare la penetrazione aerodinamica, riducendo la resistenza all’avanzamento e migliorando performance e consumi.

La DeLorean Alpha5 sarà costruita in Italia per un totale di 88 esemplari in edizione limitata. Il debutto della vettura avverrà con la Launch Edition, ma al momento non si conoscono i dettagli di questa versione. A partire dal 18 agosto sarà possibile ammirare la vettura al concorso d’eleganza di Pebble Beach mentre la produzione dovrebbe partire nel 2024.